Страшное ДТП случилось днем 1 сентября на трассе в Саратовской области.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, около 3-х часов дня легковой автомобиль вспыхнул после столкновения с фурой.
В машине заживо сгорели 2 человека.
У села Сторожевка на 305-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе не разъехались» Renault Logan» и грузовик «Volvo».
За рулем фуры находился 27-летний мужчина.
После столкновения легковой автомобиль вспыхнул. В итоге пассажир и водитель «Renault» сгорели.
По факту смертельного ДТП проводится проверка. Детали происшествия выясняются.
Фото: ГИБДД