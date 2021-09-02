Страшное ДТП случилось днем 1 сентября на трассе в Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, около 3-х часов дня легковой автомобиль вспыхнул после столкновения с фурой.

В машине заживо сгорели 2 человека.

У села Сторожевка на 305-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе не разъехались» Renault Logan» и грузовик «Volvo».

За рулем фуры находился 27-летний мужчина.

После столкновения легковой автомобиль вспыхнул. В итоге пассажир и водитель «Renault» сгорели.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Детали происшествия выясняются.

Фото: ГИБДД