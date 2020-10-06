В Саратове 7 и 8 октября пройдет рейд «Остановка — Стоянка». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Инспекторы будут ловить тех, кто оставляет свои машины в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения и мешая проезду.