Домой Рубрики Новости Саратова Два дня будет идти рейд по стоянкам и остановкам Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два дня будет идти рейд по стоянкам и остановкам Саратова По Новости Саратова - 06.10.2020 25 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове 7 и 8 октября пройдет рейд «Остановка — Стоянка». Об этом сообщили в городском УГИБДД. Инспекторы будут ловить тех, кто оставляет свои машины в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения и мешая проезду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полицейские лошади в Саратове уходят «на пенсию» в СГАУ Светофор на перекрестке 1-го проезда Танкистов и Черниговской «спрятали» от водителей Полицейские рассказали о характерах коней кавалерийского полка ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Два дня будет идти рейд по стоянкам и остановкам Саратова Новости Саратова - 06.10.2020 0 В Саратове 7 и 8 октября пройдет рейд «Остановка - Стоянка». Об этом сообщили в городском УГИБДД. Инспекторы будут ловить тех, кто оставляет свои машины... Полицейские лошади в Саратове уходят «на пенсию» в СГАУ 06.10.2020 Светофор на перекрестке 1-го проезда Танкистов и Черниговской «спрятали» от водителей 06.10.2020 Полицейские рассказали о характерах коней кавалерийского полка 06.10.2020 Независимые экологи проверили состояние водоема-охладителя БалАЭС 06.10.2020