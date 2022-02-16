17 и 19 февраля в Саратове пройдет рейд «Пешеход. Пешеходный переход».
— В соответствии с ПДД граждане при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых
пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан
уступить дорогу пешеходам, — напомнили гражданам в ГИБДД.