Домой Рубрики Новости Саратова Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей По Новости Саратова - 02.10.2020 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 2 по 4 октября в Саратове будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Можно лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф на сумму до 30 тысяч рублей. Рецидив грозит уголовной ответственностью. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские предприниматели взяли старт на экспортный форсаж Коронавирус. Ограничения в Саратовской области продлили на неопределенный срок Саратовским начинающим педагогам недодавали зарплату ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские предприниматели взяли старт на экспортный форсаж Новости Саратова - 02.10.2020 0 Сегодня, 2 октября, на площадке Центра поддержки экспорта Саратовской области прошло информационное мероприятие для потенциальных участников акселерационной программы «Экспортный форсаж». Нескольким десяткам предпринимателей... Коронавирус. Ограничения в Саратовской области продлили на неопределенный срок 02.10.2020 Саратовским начинающим педагогам недодавали зарплату 02.10.2020 Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей 02.10.2020 Сергею Кузнецову в Саратове объявили выговор за плохой контроль развития дорожно-транспортного... 02.10.2020