С 2 по 4 октября в Саратове будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Можно лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф на сумму до 30 тысяч рублей.

Рецидив грозит уголовной ответственностью.