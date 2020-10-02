С 2 по 4 октября в Саратове будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Можно лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф на сумму до 30 тысяч рублей.

Рецидив грозит уголовной ответственностью.

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