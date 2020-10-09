В Саратове вечером и ночью 9 и 10 октября пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Шоферов будут проверять с помощью огороженных конусами «коридоров» что позволит за короткое время проверить максимальное число водителей. Их состояние будут оценивать визуально. Если люди будут трезвы, им можно будет следовать дальше.

Городское подразделение Госавтоинспекции на время рейдов усилят.

Напомним, что за отказ от медицинского освидетельствования или езду без прав придется заплатить 30 тысяч рублей или вам нельзя будет сесть за руль ближайшие 1,5-2 года. При рецидиве можно и лишиться свободы на два года, а прав на три.