Домой Рубрики Новости Саратова Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей По Новости Саратова - 16.10.2020 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф на сумму 30 тыс.рублей. Рецидивист приведет к уголовной ответственности. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Штат сотрудников Саратовской станции «скорой помощи» пополнился на 15 человек Андрей Воробьев проверил ремонт тротуаров в Заводском районе Парень на Suzuki влетел в иномарку и скончался в Энгельсском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Штат сотрудников Саратовской станции «скорой помощи» пополнился на 15 человек Новости Саратова - 16.10.2020 0 Увеличен штат сотрудников Саратовской станции «скорой помощи». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области. Туда приняли первых 15 человек, студентов старших курсов СГМУ им.... Андрей Воробьев проверил ремонт тротуаров в Заводском районе 16.10.2020 Парень на Suzuki влетел в иномарку и скончался в Энгельсском районе 16.10.2020 Саратовец получил 9,5 лет колонии за убийство знакомого 16.10.2020 Два дня в Саратове будут ловить нетрезвых водителей 16.10.2020