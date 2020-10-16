В Саратове пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф на сумму 30 тыс.рублей.

Рецидивист приведет к уголовной ответственности.