Домой Рубрики Новости Саратова Два дня в Саратове по ночам будут ловить нетрезвых водителей РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два дня в Саратове по ночам будут ловить нетрезвых водителей По Новости Саратова - 23.04.2021 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня и завтра, 23 и 24 апреля в Саратове будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Мероприятие пройдет вечером и ночью. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков о парке в Балаково: Важно, чтобы там мог найти себе место каждый Локомотив сошел с рельсов под Саратовом В СГЮА обсудили правовые и творческие аспекты студенческой журналистики ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков о парке в Балаково: Важно, чтобы там мог найти себе... Новости Саратова - 23.04.2021 0 Сегодня, 23 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков во время визита в Балаково обсудил с жителями концепцию парка. Один из вариантов объекта включает в себя... Локомотив сошел с рельсов под Саратовом 23.04.2021 В СГЮА обсудили правовые и творческие аспекты студенческой журналистики 23.04.2021 Саратовцы продолжают обсуждать Послание президента 23.04.2021 После майских каникул начнется газификация домов для многодетных семей 23.04.2021