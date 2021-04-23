Сегодня и завтра, 23 и 24 апреля в Саратове будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Мероприятие пройдет вечером и ночью.

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