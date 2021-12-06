Сегодня, 6 декабря, организация «Т Плюс» проводит ремонтные работы для повышения надежности водопровода по улице Огородная.

В связи с этим в домах 83 и 87А по Огородной улице до 17:00 отключили горячую воду.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА