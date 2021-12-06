Домой Рубрики Новости Саратова Два дома Заводского района Саратова остались без горячей воды РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Два дома Заводского района Саратова остались без горячей воды По Новости Саратова - 06.12.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 6 декабря, организация «Т Плюс» проводит ремонтные работы для повышения надежности водопровода по улице Огородная. В связи с этим в домах 83 и 87А по Огородной улице до 17:00 отключили горячую воду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется Пожарные отправились в саратовский «Дом ребенка» из-за короткого замыкания Директор ершовского детсада присвоила себе почти 3 миллиона бюджетных рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора УК «Доверие... Новости Саратова - 06.12.2021 0 Уголовное дело, возбужденное по заявлению саратовского регоператора АО «Ситиматик», в отношении бывшего директора УК «Доверие Саратов» передано в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное... Бусаргин: Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется 06.12.2021 Пожарные отправились в саратовский «Дом ребенка» из-за короткого замыкания 06.12.2021 Директор ершовского детсада присвоила себе почти 3 миллиона бюджетных рублей 06.12.2021 Два дома Заводского района Саратова остались без горячей воды 06.12.2021