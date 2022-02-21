Суд назначил наказание двум жителям Маркса за совершение ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В апреле прошлого года 18-летний и 20-летний товарищи увидели припаркованную машину возле домов по проспекту Ленина и проникли в ее салон. Не справившись с управлением, они покатились назад и задели рядом стоящий транспорт. Не желая быть пойманными, оба скрылись.

В мае того же года целью злоумышленников стали сразу несколько машин. На одной угонщики прокатились по улицам города и попали в небольшое ДТП, сбежав с места преступления. Вторую завести им не удалось, а третью решили перепродать, причинив ущерб владельцу на сумму более 50 тысяч рублей.

В июне нарушители вновь забрались в салон чужого автомобиля, но их вовремя заметил и остановил сам владелец транспорта.

Оба признали свою вину. Суд приговорил 20-летнего подсудимого к 2,6 годам условного лишения свободы с испытательным сроком, а 18-летнего — к 150 часам обязательных работ.