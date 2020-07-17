Сегодня, 17 июля, около 17:00 произошло сразу несколько ДТП в Заводском районе Саратова, об этом появились посты в социальных сетях с видео очевидцев.

Предположительно, пострадавших в обоих ДТП нет. Первое происшествие случилось на Ново-Астраханском шоссе, там столкнулся белый Mercedes с бордовой машиной неустановленной марки.

Второе ДТП произошло на Огородной возле школы №5, где столкнулись автомобили «Нива» и Lada Granta. Автомобиль Lada Priora тоже, видимо, участвовал в столкновении, но он находится значительно дальше двух других автомобилей.

В госавтоинспеции Саратова не могут пока прокомментировать данные столкновения, так как не располагают исчерпывающей информацией.

Сейчас в районе стадиона «Волга» образовалась пробка.