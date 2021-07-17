Вчера вечером на территории СНТ «Сеча» в Саратове столкнулись легковушка и карета «скорой помощи», сообщает пресс-служба городской автоинспекции.

В результате пострадали два фельдшера – 24-летние мужчина и женщина. Им потребовалась госпитализация.