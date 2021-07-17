Домой Рубрики Новости Саратова Два фельдшера «скорой помощи» попали в больницу после ДТП РубрикиНовости Саратова Два фельдшера «скорой помощи» попали в больницу после ДТП По Новости Саратова - 17.07.2021 264 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера вечером на территории СНТ «Сеча» в Саратове столкнулись легковушка и карета «скорой помощи», сообщает пресс-служба городской автоинспекции. В результате пострадали два фельдшера – 24-летние мужчина и женщина. Им потребовалась госпитализация. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина сгорел после страшного ДТП в Саратовской области В минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались 15 человек Ректора СГТУ лишили ученого звания ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина сгорел после страшного ДТП в Саратовской области Новости Саратова - 17.07.2021 0 Водитель легковушки спровоцировал страшное ДТП в Хвалынском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции. Сегодня, 17 июля, около 11:15 у поворота на село Алексеевка... В минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались 15 человек 17.07.2021 Ректора СГТУ лишили ученого звания 17.07.2021 Число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло на 235 человек 17.07.2021 Автосервис горел ночью в Энгельсе Саратовской области 17.07.2021