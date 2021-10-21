Новое долгожданное отделение начинают постепенно вводить в эксплуатацию.

В самый разгар пандемии ковида в Саратовской области 20 октября председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале рассказал о ходе строительства Саратовской областной инфекционной больницы.

Напомним, что возведение инфекционной больницы, предназначенной сейчас именно для лечения ковидных больных, проводится при личной поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и активного участия федерального правительства.

В настоящий момент регион испытывает острый дефицит с наличием свободных коек в больницах для короновирусных пациентов. Все госпитали Саратовской области переполнены.

Помещение новой инфекционной больницы, расположенной в Ленинском районе Саратова, состоит из 8 лечебных корпусов.

Накануне 2 корпуса уже передали медикам для ипользования в лечебных целях. То есть пока сдана четверть больницы.

Сообщается, что только планово больница может вместить 400 коек, из которых 250 – взрослые и 150 коек для несовершеннолетних пациентов.