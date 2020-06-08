В Саратовской области зафиксировано два пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области

7 июня этого года примерно в половину пятого утра на пульт пожарных поступил вызов. Горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Мало-Елшанская. На место происшествия выехали три спецмашины и 15 пожарных. При возгорании погиб 69-летний пенсионер. Предварительная причина пожара — неосторожное курение в жилище.

Сегодня утром в половину четвертого утра в городе Аркадак Саратовской области случился пожар в двухэтажном многоквартирном доме, при пожаре погиб 63-летний пенсионер, причина пожара та же, не неосторожное обращение с огнем при курении.