Два жителя Саратова стали жертвами мошенников, сообщают в городском УМВД.

Первый факт зарегистрирован в Волжском районе. Накануне в полицию обратился 23-летний мужчина, который сообщил, что решил заказать проститутку через один сайт. Выяснилось, что незнакомка из другого региона, но она не отказалась приехать в Саратов за 15,4 тысячи рублей.

Житель Саратова перевел деньги по указанным реквизитам, но даже спустя два месяца к нему никто не приехал. Тогда парень и решил обратиться в полицию.

Второй от мошенников пострадала 59-летняя женщина, которая пыталась через интернет продать дачу. Через некоторое время ей написал неизвестный и попросил забронировать участок, а для отправки денег он отправил женщине ссылку на сайт для заполнения данных карты.

Женщина в ожидании денег ввела все необходимые данные, но внезапно обнаружила у себя списание 11,88 тысячи рублей.

По двум случившимся фактам возбуждены уголовные дела.