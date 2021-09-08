Авария произошла утром 8 сентября в Заводском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ГИБДД, в дорожном происшествии травмы получили два молодых парня.

Как выяснилось, в 10.00 возле дома № 1 по проспекту Энтузиастов дорогу не поделили два ВАЗа — «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2107».

В ДТП получили различные травмы молодые люди — 18-летний водитель «семерки» и его 19-летний пассажир. Кто именно виноват в столкновении, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Фото: соцсети