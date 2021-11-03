Правительство Российской Федерации поощрило победителей конкурса за успехи в организации муниципального управления в сферах градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной экономики и управления местными финансами.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Саратовской области в виде дотаций будет предоставлено 13 млн рублей, в том числе город Аткарск получит 10 млн рублей, Знаменское муниципальное образование Ивантеевского района – 3 млн рублей. Средства пойдут на решение вопросов местного значения.

Помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы Правительства России, а их проекты будут опубликованы в сборнике лучших практик.