В полицию Дубовского района Волгоградской области 5 августа обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о разбое и покушении на убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Выяснилось, что к ней приходили два брата из Саратовской области в возрасте 40 и 41 лет, которых объявили в розыск за кражи и они наведались в соседний регион.

В тот день они пришли к пенсионерке, попросили разрешить им переночевать. Та отказала, после чего мужчины ночью залезли к ней в дом, начали душить подушкой, требовать отдать ценные вещи и деньги. Ничего им не дали и тогда простыня на шее пенсионерки сомкнулась еще туже.

Как только она потеряла сознание, незваные гости обыскали ее дом и ушли с мобильником и банковскими картами, устроили застолье на кухне, а напоследок включили все газовые конфорки и ушли.

К счастью гражданка пришла в сознание тогда, когда дома никого не было, а ядовитый газ только начал скапливаться в комнатах. Она пошла к соседке, которая вызвала бригаду медиков и сообщила обо всем правоохранителям.

Прибывший участковый выключил газ и предотвратил ЧП.

Злоумышленников-рецидивистов задержали в Волжском, они успели снять с банковских карт все деньги, на них завели уголовные дела.

В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу.