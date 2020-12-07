В Энгельсе в рамках нацпроекта президента РФ “Демография” почти достроены два детских сада. Их введут в эксплуатацию этим декабрем.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал, как идут работы на объектах. Первый из них, “Полюшко” на Шелковичной улице сможет вместить 80 воспитанников.

—Готовность учреждения высокая. Но затянули работу по установке оборудования. На своих ошибках не учитесь, — высказал замечание Валерий Радаев в адрес руководства муниципалитета и минобраза.

Он потребовал привлекать местных производителей к поставке мебели и оборудование.

С понедельника планируют завезти и установить оборудование в детсаду “Белочка” на Черниговской улице.

Глава региона отметил, что объезжал ряд садов в Саратове, которые уже готовы к приему детей.

Он поставил срок завершить работы до середины декабря.

