Губернатор Валерий Радаев посетил два новых детских сада, построенных в 2019 году в Ленинском районе Саратова в рамках нацпроектов Президента РФ, сообщает пресс-служба главы региона.

Дошкольное учреждение на 240 мест было построено на 9-й Дачной. В этом микрорайоне детский сад крайне востребован, так как в Поливановке детсадов не было.

Глава региона осмотрел в здании помещения, музыкальный зал, игровые и спальные комнаты. В детском саду обустроены бассейн, спортзалы — один со скалодромом, другой — с искусственным льдом.

-Поливановка — крупный микрорайон, и детский сад здесь был необходим. Решение Президента РФ по нацпроектам исполняется. В этом дошкольном учреждении будут и ясельные группы. Детский сад оснащен всем необходимым, это новый шаг в развитии дошкольного образования. Направление на спортивный образ жизни, некоторые спортобъекты здесь действительно уникальные. Ожидание у жителей большое, нужно запускать детсад в работу как можно быстрее, — отметил Валерий Радаев.

В микрорайоне Лесная Республика построен детский сад также на 240 мест. В новом двухэтажном здании будут размещены 11 групп, в том числе четыре группы ясельного возраста. В учреждении имеется бассейн, два музыкальных и два спортивных зала. В настоящее время в помещениях завершается монтаж и установка мебели, игрового оборудования. Планируется, что дошкольное учреждение будет открыто в конце февраля.