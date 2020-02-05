Губернатор Саратовской области Валерий Радаев реорганизует правительство региона. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Вчера, 4 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами правительства области, на котором обсуждалась тема реорганизации структуры региональной исполнительной власти.

-В связи с поставленными Президентом задачами полной цифровизации экономики, социальной сферы данное направление потребует особого внимания и концентрации сил, — отметил Валерий Радаев.

Для создания нового министерства планируется перераспределить полномочия между министерствами экономического развития и минпрома.

Кроме того объявлено о слиянии минзанятости и минсоразвития.