Единственный отдел РЭО ГИБДД остался в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

С сегодняшнего дня прекратили работу РЭО по адресам — Большая Садовая, 168/174 и Ново-Астраханское шоссе, 73Е. Единственный отдел в Саратове теперь работает на пересечении Песчано-Уметского тракта и Московского шоссе. Кроме того, саратовцы могут обратиться в подразделения, расположенные в Энгельсе – проспект Энгельса, 209, в Марксе – проспект Ленина, 98А, Петровске – Мичурина, 21А, Татищеве – Чапаева, 30, Красноармейске – Республиканская, 24, Советском – 50 лет Победы, 51 и Калининске.