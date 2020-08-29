Вчера, 28 августа, в 14:35, на железнодорожном переезде проехавший автокран повредил контактную сеть, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Данное происшествие произошло 841 километре перегона Жасминная – Трофимовский-1 в Саратовской области. На место сразу были направлены сотрудники ПривЖД, восстановившие сеть по одному из двух путей. Работы все еще продолжаются.

Пока устраняли последствия аварии, были задержаны менее чем на час два пассажирских поезда — № 85 Махачкала – Москва и № 137 Саратов – Москва.