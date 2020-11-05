В Саратовской области коронавирус унес жизнь еще двух местных жителей, страдающих диабетом. Отметим, этот фактор способен значительно усугубить течение болезни. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 59-летней женщины, которую госпитализировали в ковидный госпиталь с двусторонней пневмонией, ее легкие поражены на 40 процентов. У нее остановилось сердце по типу асистолии, несмотря на интенсивную терапию. Она провела в стационаре шесть дней, сутки на аппарате ИВЛ. Также страдала артериальной гипертензией, атеросклерозом аорты и коронарных сосудов, жировым гепатозом, диабетической нефропатией, ожирением.

Болезнь унесла жизнь 60-летнего мужчины, который 23 дня лежал в спецстационаре. Ему становилось хуже, из-за нарастания дыхательной и церебральной недостаточности пациента подключили на ИВЛ, где он пробыл сутки.

Объем поражения легочной ткани составил 75 процентов. Мужчина также страдал сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ожирением.

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