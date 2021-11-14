Тела двух молодых людей были найдны 14 ноября в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в подъезде одного из жилых домов по проспекту Строителей жильцы обнаружили мертвыми двух юношей 17 и 18 лет.

«Скорая» зафиксировала смерть молодых людей.

Следователи выяснили, что следов насильственной смерти на телах погибших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Вероятно, речь может идти об отравлении токсичным веществом.

Фото: СКР