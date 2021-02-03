Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка и две улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два поселка и две улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 03.02.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 февраля, поселки Дачный и Жасминный в Саратове ориентировочно до 17:00 остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничения ориентировочно до 20:00 попала улице Лебедева-Кумача, 71, 71Б, Чемодурова, 9, 11, 13. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Колбаса из конины не доехала до Саратова На открытии бадминтонного центра губернатору подарили волан, а мэр Саратова ударился в воспоминания В «Единой России» подвели итоги партийных проектов в 2020 году ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Колбаса из конины не доехала до Саратова Новости Саратова - 03.02.2021 0 На границе Казахстана и России в пограничном пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области задержали партию конской колбасы, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Мясные изделия общим... На открытии бадминтонного центра губернатору подарили волан, а мэр Саратова ударился... 03.02.2021 В «Единой России» подвели итоги партийных проектов в 2020 году 03.02.2021 Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Саратовской области 03.02.2021 Троллейбус замкнуло в центре Саратова 03.02.2021