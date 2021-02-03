Сегодня, 3 февраля, поселки Дачный и Жасминный в Саратове ориентировочно до 17:00 остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничения ориентировочно до 20:00 попала улице Лебедева-Кумача, 71, 71Б, Чемодурова, 9, 11, 13.