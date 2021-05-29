Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка и Ленинский район Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два поселка и Ленинский район Саратова остались без воды По Новости Саратова - 29.05.2021 210 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 мая, без воды остались поселки Жасминный и Дачный. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся до полуночи, до этого же времени придется подождать жителям Восточной улицы и 1-2 Транспортных проездов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Свыше 53 тысяч человек уже отдали свои голоса за кандидатов предварительного голосования «Единой России» Водительница ВАЗа устроила аварию в Саратовской области Водитель Lada Granta насмерть сбил женщину на Кумысной поляне в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Свыше 53 тысяч человек уже отдали свои голоса за кандидатов предварительного... Новости Саратова - 29.05.2021 0 Для участия в электронном голосовании на сайте pg.er.ru зарегистрировались 74, 425 тысячи избирателей области. Большая часть из них уже проголосовали. Член регионального организационного комитета... Водительница ВАЗа устроила аварию в Саратовской области 29.05.2021 Водитель Lada Granta насмерть сбил женщину на Кумысной поляне в Саратове 29.05.2021 Восемь жителей Саратовской области скончались от коронавируса 29.05.2021 Два поселка и Ленинский район Саратова остались без воды 29.05.2021