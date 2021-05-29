Сегодня, 29 мая, без воды остались поселки Жасминный и Дачный. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся до полуночи, до этого же времени придется подождать жителям Восточной улицы и 1-2 Транспортных проездов.