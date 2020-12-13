Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о присоединении поселков Багаевка и Красный Текстильщик в состав города. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Сейчас идет разработка соответствующей программы.

В ближайшие три года планируется решить проблему с отсутствием дорог и тротуаров, сделать уличное освещение, отремонтировать учреждения соцсферы и так далее.

—Вместе с главами данных муниципальных образований и местными жителями мы обсудим наши планы и первоочередные задачи уже в ближайшее время, — отметил мэр.

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщал, что жители поселков не потеряют льготы при присоединении.