Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о присоединении поселков Багаевка и Красный Текстильщик в состав города. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Сейчас идет разработка соответствующей программы.

В ближайшие три года планируется решить проблему с отсутствием дорог и тротуаров, сделать уличное освещение, отремонтировать учреждения соцсферы и так далее.

Вместе с главами данных муниципальных образований и местными жителями мы обсудим наши планы и первоочередные задачи уже в ближайшее время, — отметил мэр.

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщал, что жители поселков не потеряют льготы при присоединении.

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