Сегодня, 4 ноября, в двух поселках Саратовской области загорелись жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Частный деревянный дом загорелся в поселке «Лысые горы» в 6:23. На его тушение выезжали два пожарных расчета. Площадь пожара составила 75 квадратных метров, его причина пока не сообщается.

Возгорание двухквартирного жилого дома произошло на хуторе Таловый в 7:35. На его тушения из Александрова Гая выехали два пожарных расчета. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправности электросетей.