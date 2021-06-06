Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове до полуночи остались без воды РубрикиНовости Саратова Два поселка в Саратове до полуночи остались без воды По Новости Саратова - 06.06.2021 1339 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 6 июня, Из-за аварии на водопроводе на улице Весенняя без воды осталось два поселка, сообщает ООО «КВС». До 24:00 воду отключили в поселка Соколовогорский и Нижний Соколовогорский. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области неделю не горели леса Жители Саратова сообщают о падении девочки с качели во дворе Мужчина под Саратовом угнал ВАЗ у сельчанки ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области неделю не горели леса Новости Саратова - 07.06.2021 0 В Саратовской области с 1 по 7 июня не было лесных пожаров. Об этом сообщили в минприроды региона. В этот период было зафиксировано термоточек, всю... Жители Саратова сообщают о падении девочки с качели во дворе 07.06.2021 Мужчина под Саратовом угнал ВАЗ у сельчанки 07.06.2021 Жильцы дома на проспекте Кирова в Саратове не хотят добровольно покидать... 07.06.2021 Напавшего на сотрудников «скорой» парня из Саратова отпустили из полиции 07.06.2021