Сегодня, 6 июня, Из-за аварии на водопроводе на улице Весенняя без воды осталось два поселка, сообщает ООО «КВС».

До 24:00 воду отключили в поселка Соколовогорский и Нижний Соколовогорский.

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