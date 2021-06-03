Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два поселка в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 03.06.2021 32 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 мая, без воды остались саратовские поселки Латухино и Бортоломеевка. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин предложил построить три аквапарка на землях бывшего САЗа Члены ОП Саратовской области просят проверит батутные центры Женщина и четырехлетний мальчик пострадали в аварии под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин предложил построить три аквапарка на землях бывшего САЗа Новости Саратова - 03.06.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин во время одного из своих визитов в Саратов предложил построить три парка на 271 гектаре земли бывшего САЗа, которая сейчас... Два поселка в Саратове остались без воды 03.06.2021 Члены ОП Саратовской области просят проверит батутные центры 03.06.2021 Женщина и четырехлетний мальчик пострадали в аварии под Саратовом 03.06.2021 Валерий Радаев принимает участие в 24-м Петербургском международном экономическом форуме 03.06.2021