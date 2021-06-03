Сегодня, 3 мая, без воды остались саратовские поселки Латухино и Бортоломеевка. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.

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