Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два поселка в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 27.12.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове два поселка остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись Соколовогорского и Новосоколовогорского поселков. Воду вернут после завершения ремонтных работ на электросетях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Состоятельные саратовцы задолжали свыше 10 миллионов рублей по транспортному налогу В Саратове за выходные с обморожением госпитализировали восьмерых граждан Мужчина отобрал сумку со спортивными вещами у жительницы Энгельса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Состоятельные саратовцы задолжали свыше 10 миллионов рублей по транспортному налогу Новости Саратова - 27.12.2021 0 Состоятельные саратовцы задолжали свыше 10,2 миллионов рублей по транспортному налогу, об этом сообщает региональное УФНС. Задолженность имеют более 100 состоятельных жителей области - по налогу... Два поселка в Саратове остались без воды 27.12.2021 В Саратове за выходные с обморожением госпитализировали восьмерых граждан 27.12.2021 Мужчина отобрал сумку со спортивными вещами у жительницы Энгельса 27.12.2021 Парень на экскаваторе-погрузчике под Саратовом кувыркнулся в кювет 27.12.2021