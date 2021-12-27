В Саратове два поселка остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Соколовогорского и Новосоколовогорского поселков.

Воду вернут после завершения ремонтных работ на электросетях.

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