Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды до вечера РубрикиНовости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды до вечера По Новости Саратова - 09.09.2021 45 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 сентября, из-за ремонта на водопроводе два поселка в Саратове остались без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Примерно до 20:00 воды не будет в частном секторе в поселке Тепличный и Калашниково. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский центр инжиниринга продолжает принимать документы на включение в Реестр исполнителей РЦИ Володин: Противотуберкулезный диспансер построят рядом с инфекционной больницей В Заводском районе Саратова столкнулись две отечественные легковушки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский центр инжиниринга продолжает принимать документы на включение в Реестр исполнителей... Новости Саратова - 09.09.2021 0 Центр инжиниринга Саратовской области продолжает прием документов потенциальных исполнителей услуг на включение в Реестр исполнителей РЦИ. Прием документов продлен до 30 сентября. Организация ищет специалистов... Володин: Противотуберкулезный диспансер построят рядом с инфекционной больницей 09.09.2021 Два поселка в Саратове остались без воды до вечера 09.09.2021 В Заводском районе Саратова столкнулись две отечественные легковушки 09.09.2021 Заместитель министра культуры Светлана Каляева рассказала о парке Покорителей космоса Саратовской... 09.09.2021