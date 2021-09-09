Сегодня, 9 сентября, из-за ремонта на водопроводе два поселка в Саратове остались без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Примерно до 20:00 воды не будет в частном секторе в поселке Тепличный и Калашниково.