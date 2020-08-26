Коммунальщики отключили от водоснабжения два поселка в Саратове, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

До 20:00 из-за ремонта на водопроводе в Больничном проезде без воды остались поселки Крекинг и Князевка.

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