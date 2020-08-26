Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды до вечера РубрикиНовости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды до вечера По Новости Саратова - 26.08.2020 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Коммунальщики отключили от водоснабжения два поселка в Саратове, сообщает пресс-служба ООО «КВС». До 20:00 из-за ремонта на водопроводе в Больничном проезде без воды остались поселки Крекинг и Князевка. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец назвался в честь персонажа из «Ходячих мертвецов» Жители Саратова могут поучаствовать в создании 3D путеводителя Причиной гибели рыбы в Саратовской области экологи назвали жару ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец назвался в честь персонажа из «Ходячих мертвецов» Новости Саратова - 26.08.2020 0 С начала года 512 жителей Саратовской области задумалась и смене имени или фамилии, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС. Среди наиболее частых причин смены называется желание... Жители Саратова могут поучаствовать в создании 3D путеводителя 26.08.2020 Причиной гибели рыбы в Саратовской области экологи назвали жару 26.08.2020 Мотоциклист в Вольске въехал на бордюр и умер по пути в... 26.08.2020 Заразивший СПИДом школьницу насильник и убийца скрывался от следствия в Саратовской... 26.08.2020