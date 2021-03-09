Сегодня, 9 марта, без воды остались Жасминный и Дачный поселки в Саратове. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 14:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.

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