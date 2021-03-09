Домой Рубрики Новости Саратова Два поселка в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два поселка в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 09.03.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 марта, без воды остались Жасминный и Дачный поселки в Саратове. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 14:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: С местными отделениями партии проведем мониторинг проблем образовательных учреждений Инвестиции в развитие ПривЖД превысили 17 млрд рублей в 2020 году Саратовцы стали реже болеть ОРВИ ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: С местными отделениями партии проведем мониторинг проблем образовательных учреждений Новости Саратова - 09.03.2021 0 Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина проведет мониторинг проблем образовательных учреждений области. Об этом он... Инвестиции в развитие ПривЖД превысили 17 млрд рублей в 2020 году 09.03.2021 Саратовцы стали реже болеть ОРВИ 09.03.2021 Более 2 тыс коек для коронавирусных больных в Саратовской области перепрофилированы... 09.03.2021 «Ростелеком» рассказал, как обеспечить контроль вывоза мусора 09.03.2021