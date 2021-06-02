Прокуратура Ершовского района контролирует строительством новой артезианской скважины, обеспечивающей водой два поселка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 28 мая в поселках Кушумский и Садовый Новосельского муниципального образования вышла из строя артезианская скважина, которую ввели в эксплуатацию еще в 1970 году. Из-за этого без воды остались около тысячи человек.

Орган местного самоуправления заключил договор на строительство новой артезианской скважины. Планируется начать работы 2-3 июня.

Отметим, что в населенных пунктах есть колодцы с питьевой водой, которые наполняются за счет родников. Также осуществляется подвоз воды.

На сходе жителей села с участием представителей прокуратуры Ершовского района, где обсудили вопросы водоснабжения и пути выхода из сложившейся ситуации. Организована горячая линия для граждан, объявления о контактных телефонах для звонков размещены на информационных стендах в селе.

Прокуратура района внесла представление главе Новосельского муниципального образования, на него завели административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ситуация находится на контроле.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here