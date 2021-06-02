Прокуратура Ершовского района контролирует строительством новой артезианской скважины, обеспечивающей водой два поселка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 28 мая в поселках Кушумский и Садовый Новосельского муниципального образования вышла из строя артезианская скважина, которую ввели в эксплуатацию еще в 1970 году. Из-за этого без воды остались около тысячи человек.

Орган местного самоуправления заключил договор на строительство новой артезианской скважины. Планируется начать работы 2-3 июня.

Отметим, что в населенных пунктах есть колодцы с питьевой водой, которые наполняются за счет родников. Также осуществляется подвоз воды.

На сходе жителей села с участием представителей прокуратуры Ершовского района, где обсудили вопросы водоснабжения и пути выхода из сложившейся ситуации. Организована горячая линия для граждан, объявления о контактных телефонах для звонков размещены на информационных стендах в селе.

Прокуратура района внесла представление главе Новосельского муниципального образования, на него завели административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ситуация находится на контроле.