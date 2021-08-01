Вчера, 31 июля, в 22:45 в Красноармейске на улице Карла Маркса вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхали надворные постройки на площади в 60 квадратных метров.

Пламя ликвидировали два пожарных расчета.