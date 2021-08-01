Домой Рубрики Новости Саратова Два пожарных расчета тушили надворные постройки под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Два пожарных расчета тушили надворные постройки под Саратовом По Новости Саратова - 01.08.2021 175 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 31 июля, в 22:45 в Красноармейске на улице Карла Маркса вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали надворные постройки на площади в 60 квадратных метров. Пламя ликвидировали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский фестиваль «Время колокольчиков» прошел вопреки коронавирусу Пенсионер отдыхал с друзьями и утонул на турбазе под Саратовом Парень утонул на Волге под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский фестиваль «Время колокольчиков» прошел вопреки коронавирусу Новости Саратова - 01.08.2021 0 С 30 по 1 июля после двухлетнего перерыва вновь состоялся Саратовский музыкальный фестиваль "Время колокольчиков" Местом проведения фестиваля стала "Байкерская Слобода". Представители Саратовского... Пенсионер отдыхал с друзьями и утонул на турбазе под Саратовом 01.08.2021 Парень утонул на Волге под Саратовом 01.08.2021 В Саратове продолжают расчищать новый пляж 01.08.2021 Панков: Улицу Революционную в Вольске необходимо благоустроить до холодов 01.08.2021