Сегодня, 5 июля, ряд улиц в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд — Самарская — 3-й Нагорный — 11-я Нагорная, а также Огородная, 77а, 87б и 89. Там ограничения продлятся до 20:00, как и в квадрате улиц: 2-ая Садовая — Хользунова — Новоузенская — Рахова, Техническая,2, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16в; Артиллерийская,30.

По желанию жителей улицы Тулайкова разобраться с коммуникациями до окончания работ не будет воды в домах с первого по девятый на этой улице.