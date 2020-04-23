В четверг, 23 апреля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. ООО «КВС» сообщает, что это продлится до вечера.
Так, из-за работ на Тархова, 47 до 20:00 без ресурса остались жители в квадрате улиц Тархова-Зыбина-Топольчанская-Гришаева.
Для устранения неполадок на Советской, 42 также до 20:00 не будет воды у абонентов улицы Советская по нечетной стороне от Чапаева до Вольской.
Примерно до 18:00 коммунальщики будут устранять нарушения на проспекте 50 лет Октября, 7. Из-за этого без холодной воды будут жители домов на улицах:
— проспект 50 лет Октября, 1, 3, 7, 9;
— Украинская;
— 1-й и 2-й Украинские проезды;
— 1-й и 2-й Светлановские проезды;
— Тракторная, 43, 45.