В четверг, 23 апреля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. ООО «КВС» сообщает, что это продлится до вечера.

Так, из-за работ на Тархова, 47 до 20:00 без ресурса остались жители в квадрате улиц Тархова-Зыбина-Топольчанская-Гришаева.

Для устранения неполадок на Советской, 42 также до 20:00 не будет воды у абонентов улицы Советская по нечетной стороне от Чапаева до Вольской.

Примерно до 18:00 коммунальщики будут устранять нарушения на проспекте 50 лет Октября, 7. Из-за этого без холодной воды будут жители домов на улицах:

— проспект 50 лет Октября, 1, 3, 7, 9;

— Украинская;

— 1-й и 2-й Украинские проезды;

— 1-й и 2-й Светлановские проезды;

— Тракторная, 43, 45.