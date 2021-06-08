Сегодня, 8 июня, Заводской и Ленинский районы Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Ограничения коснулись следующих адресов:
— 1-й Прессовый проезд, 3,3а,3б;
— 2-й Огородный проезд, 27, 29;
— 4-й Нагорный проезд, 28,28 (К1-К8);
— 4-я Нагорная улица, 20, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34;
— 7-я Нагорная улица, 22/28;
— Ново-Астраханское шоссе (от 4 Нагорного пр. до 7 Нагорной ул.);
— Огородная улица, 75,77,77а,79,83,87б,87в,89;
— Прессовая улица, 26,45а,47,47а;
— Пролетарская улица, 19а,21,23;
Частные домовладения, расположенные в квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд – 11-я Нагорная улица– Самарская улица– 3-й Нагорный проезд.
Ограничения продлятся до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. До 19:00 придется подождать жителям улицы Уфимцева, 2, 4, 6, 3, 10, 10а, 10б, 12а, 12.