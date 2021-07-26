Сегодня, 26 июля, Волжский и Заводской район Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Соколовой улице, 44/62, Трудовом переулке, 3/19, Малая Горная, 61/77, 40/54, Малая Горная — от Мичурина до Чернышевского, частные дома — от Малой Горной до Фильтровой. А также Огородной 87б и 89, 1-м Прессовом проезде, 3а и 3б, 4-й Нагорной, 25, 25в, 28, 28 К1-К8, 2-м Огородном проезде, 27 и 29, частных домах на участке, ограниченном улицами: 1-й Прессовый проезд — 11-я Нагорная — Самарская — 3-й Нагорный проезд.

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00.