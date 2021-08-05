Сегодня, 5 августа, Кировский и Заводской районы Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих улицах: Огородная, 87, 87а, 87б,87в, 89; 4-й Нагорный проезд, 25, 25в, 26, 28,30,32,34; Прессовая, 47, 47а, 47б; 1-й Прессовый проезд, 3,3а, 3б; 2-й Огородный проезд, 27,29; а также частного сектора, ограниченного улицами: 1-й Прессовый проезд — 11-я Нагорная — Самарская — 3-й Нагорный проезд.

А также Еремина, 1, 3; Семенова, 13, квадрата улиц: Панченко — Героев Отечества — Кузнецова — Лисина.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.