В Саратове в двух районах отключили воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для производства работ сегодня, 15 ноября, ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения абонентов улиц 2-я Садовая от 2-го Детского проезда до Арбатской, 2-я Детская от 2-й Садовой до Клочкова, Карла Маркса, Клочкова от 2-го Детского проезда до дома №79.

Кроме того до 20:00 без воды остались жильцы домов по улицам 1-я Пионерская от 8-го Артельного проезда до 4-й Нагорной, Ново-Астраханская улица и Ново-Астраханское шоссе от 2-й до 4-й Нагорной.