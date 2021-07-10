Несколько улиц Саратова остались без воды ориентировочно до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Не будет воды в доме на улице Соколовая 18/40, а также на улицах Затонская, Будочная, Красновая, Хвесина, Лермонтова до ул. М. Горная, и в поселке Затон.

Также без воды дома остаются на улице Чернышевского на четной стороне, от Первомайской до Провиантской, на улице Лермонтова, от Князевского взвоза до Московской, Набережная Космонавтов, Князевский взвоз, Октябрьская, Обуховский переулок, Первомайская от Чернышевского до Набережной Космонавтов, Григорьева, Нескучный переулок, Соляная от Чернышевского до Лермонтова.

Также воды не будет у жителей поселка Латухино и в домах по улице Сокурский тракт от 1-го Сокурского проезда до Трофимовской улицы.