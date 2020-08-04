С 6:00 6 августа до 3:00 7 августа десятки домов в Кировском и Ленинском районах Саратова останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Причина отключений — ремонт водопровода на Плодородной улице.

В зону отключений попали: 1-й и 2-й Магнитный, 1-й Придорожный, 1-й Урожайный, 2-й Украинский, 6-й Мурманский, Гранатный, Замковый, Мурманский, Пичугинский проезды, 1-й Пугачевский поселок, 2-я Выселочная, 4-я Окольная, Алексеевская, Аптечная, Аллейная, Ароновой, Артиллерийская, Аэропорт, Безымянная, Бирюзова, Волгоградская, Выселочная, Высокая, Гвардейская, Геофизическая, Городская, Гранатная, Генерала Захарова, Дачная, Депутатская, Жуковского, Зенитная, Зои Космодемьянской, Изобильная, Лесная, Луговая, Мельничная, Молочная, Навашина, Наумовская, Олимпийска, Осипова, Панфилова, Планерная, Плодородная, Ракетная, Рябиновская, Танкистов, Тверская, Техническая, Тракторная, Тулайкова, Украинская, Цветочная, Чайковского и улица Шехурдина. А также СХИ Секция 1-4, проспект 50 лет Октября.

Пересохнут краны в частных домах на 1-2 Межовражных, 1-2 Молочных, 1-2 Цветочных, 1-4 Выселочных, 1 и 3 Светлановских, 1 и 2 Ангарских, 1-м Волгоградском, 1-м Придорожном, 1-м Ямском, 2-4 Украинском, 2-м Аптечном, 3-м Курдюмском, 3-м Нижнем, 4 и 6, Луговом, Павлодарском, Тверском, Юбилейном, Придорожных проездах, 1 и 2 Порядковых тупиках, 1-й Аптечной, Алексеевской, Аллейной, Ангарской, Безымянной, Братской, Волгоградской, Выгонной, Геофизической, Гранатной, Дачной, Депутатской, Генерала Захарова, Дружной, Лесной, Замковой, Межовражной, Мельничной, Молочной, Новой, Новополянской, Отрядной, Офицерской, Павлодарской, Порядковой, Придорожной, Ракетной, Рябиновской, Сосновой, Старополянской, Суворова, Тверской, Технической, Украинской, Цветочной, Цветочной, Шахматной, Юбилейной, Ямской улицах.

А также в домах на Добряковском и Крутом тупике, в Пичугинском переулке.