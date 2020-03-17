В среду из-за установки нового водопровода на Черниговской будут изменены параметры подачи холодного водоснабжения. Об этом информирует ООО «КВС».

Проблемы водой будут с 06:00 18 марта до 05:00 19 марта в двух районах: Ленинском и Кировском.

Отключение ждет абонентов на улицах: Блинова, 35, 50; Депутатская, 45; 1-й Изобильный проезд, 2; 3-я Окольная, 17/1; 4-я Окольная, 15, 15а; Танкистов, 102а, 124а, 126, 195, 201, 209, 211, 213; 1-го Урожайного проезд, 1а; частные жилые дома поселок Саксагай, Мирный, Молочка.

Также же воды не будет в частных жилых домах по Черниговской, 2-я Песочной, Песочной, Чкалова, Гусельской, Тележной, Восточной, Енисейской, Овражной, Белинского, Куйбышева, Полевой; СНТ «Березка»; СНТ «Электрик-65»; СНТ «Ортопед-65»; СНТ «Дружба»; СНТ «Дружба-2»; СНТ «Ветеран».