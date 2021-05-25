Волжский и Ленинский районы Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о микрорайоне «совхоз Комбайн», улице Зои Космодемьянской и Олимпийской, 1-3, Панфиловских проездах.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.

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