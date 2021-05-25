Домой Рубрики Новости Саратова Два района в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Два района в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 25.05.2021 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Волжский и Ленинский районы Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о микрорайоне «совхоз Комбайн», улице Зои Космодемьянской и Олимпийской, 1-3, Панфиловских проездах. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Приоритетом для ГЖИ должны быть интересы жителей Недалеко от дома мэра Саратова уже год не могут убрать кучу рубероида В Саратовской области начались обработки полей от саранчи ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Приоритетом для ГЖИ должны быть интересы жителей Новости Саратова - 25.05.2021 0 На рабочей встрече в региональном исполкоме «Единой России» обсуждались меры по повышению эффективности работы Госжилинспекции области. Об этом депутат госдумы Николай Панков рассказал в... Недалеко от дома мэра Саратова уже год не могут убрать кучу... 25.05.2021 В Саратовской области начались обработки полей от саранчи 25.05.2021 Полиция начала проверку после ночной поездки таксиста в Парке Победы в... 25.05.2021 Ураган снес крыши с больницы, школы и ДК в селах под... 25.05.2021