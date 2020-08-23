Вчера, около 16:00, на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в Татищевском районе произошло ДТП, сообщает региональная ГИБДД.

На 302 километре автодороги 28-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.

Последний автомобиль, в свою очередь, отлетел в грузовик DAF, которым управлял 33-летний мужчина.

В результате ДТП пассажирки обоих иномарок, 26 и 18-летние девушки, были госпитализированы. Еще двум юным пассажирам автомобиля Hyundai Solaris, четырехлетнему и годовалому ребенку, медицинская помощь оказана на месте происшествия.