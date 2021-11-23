Следственный комитет выясняет причины смерти двух мужчин.
Как сообщили в региональном СУ СКР интернет-изданию «Новости Саратова», вечером 22 ноября в поселке Хмелёвка Заводского района Саратова дайвер обнаружил в Волге тело человека.
Любитель подводного плавания сообщил о своей находке спасателям.
Оказалось, что это погибший 56-летний мужчина. После этого сотрудники МЧС нашли лодку и телефон погибшего, по которому сразу же позвонили его жене.
Женщина рассказала, что её супруг рыбачил вместе с 34-летним приятелем.
Второго любителя зимней рыбалки водолазы нашли на дне реки.
Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Проводится проверка.
Напомним, навигация маломерных судов завершится в Саратовской области 25 ноября.