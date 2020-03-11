В Саратове задержаны два домушника, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Двое ранее судимых мужчин решили обчистить дом. Один из них стоял «на шухере», другой проник в комнату. Через узкий проем в окне было сложно вынести бытовую технику, поэтому злоумышленники прихватили менее заметные вещи.

По словам начальника УУР ГУ МВД России по Саратовской области Владимира Харольского, при задержании на месте преступления домушники оказали сопротивление и попытались скрыться.

В пакете у одно из задержанных был обнаружен набор романтика: сладости, дорогой парфюм и 30 тысяч рублей. Однако свое отношение к краже он отрицал. Подельник и вовсе не дал комментариев. В потайном кармане нижнего белья у него были изъяты похищенных деньги и ювелирные украшения.

В настоящее время на рецидивистов завели уголовное дело.