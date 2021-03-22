В Саратовской области пройдут два кинофестиваля, посвященные 60-летию полета первого человека в космос.

Продолжается приемка заявок на участие в XII областном конкурсе «Лучший кинозал Саратовской области». В этом году в одной из конкурсных номинаций методисты муниципальных кинотеатров представят сценарные разработки предсеансовых киномероприятий на тему «Земному притяжению вопреки». Подведут итоги и наградят победителей 27 августа 2021 года.

Кроме того, участники VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» представят свои фильмы на космическую тематику. Для этого организована номинация «Герои моей малой родины». Участники могут представить игровые или неигровые киноработы с участием «в главных ролях» земляков, членов семьи авторов, профессии которых связаны с освоением космоса, а также людей, чьи героические поступки послужили начинающим режиссерам примером поведения и вдохновили на создание фильма.

Заявки принимают до 1 августа 2021 года по адресу: videosarkvc@yandex.ru. Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте киновертикальсаратов.рф.